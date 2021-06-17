Болельщики из Петербурга поддержали сборную Украину в матче против Северной Македонии

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Болельщики из России поддержали игроков сборной Украины в матче против Северной Македонии на групповом этапе Евро-2020.

Встречу сборной Украины и Северной Македонии, которая состоялась на стадионе "Националь" в Бухаресте, смотрели болельщики в Санкт-Петербурге. Фан-зона была установлена на Конюшенной площади.

Фанаты радовались забитым украинскими футболистами голам. Среди болельщиков можно было заметить нескольких человек с флагами Украины, сообщает РИА Новости.

Prt Scr Telegram / РИА Новости Спорт

Украинская национальная команда победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Авторами двух голов в первом тайме были Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Игрок сборной Северной Македонии Эзган Алиоски смог сократить разницу в счете и забил гол в ворота соперника.