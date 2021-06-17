Радикалы устроили бой за заброшенный дом и покалечили 60 полицейских в Берлине

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Шестьдесят сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с левыми радикалами в районе Фридрихсхайн в Берлине.

Стражи порядка получили множественные травмы различной степени тяжести, сообщает агентство DPA, ссылаясь на местные власти.

Причиной беспорядков стала попытка городских властей расселить жителей заброшенного многоквартирного дома на Ригаер-штрассе. Правительство Берлина несколько лет пытаются решить вопрос с "заброшкой", но каждый раз сталкиваются с противодействием со стороны радикально настроенных граждан.

По данным агентства, оперативные службы прибыли на адрес с целью проверки пожарной безопасности дома, жильцы которого отказались их пускать. Радикалы построили на улице заграждения из горящих покрышек и колючей проволоки. Прибывших для урегулирования ситуации сотрудников полиции они забросали камнями и бутылками.