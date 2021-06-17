Власти Подмосковья сообщили, сколько людей планируют привить от коронавируса

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Власти Подмосковья подготовили для региональных компаний алгоритм, по которому необходимо провести вакцинацию сотрудников от коронавируса.

Правительство Москвы и Подмосковья объявило вакцинацию от COVID-19 обязательной для сотрудников в сфере услуг. Специалисты намерены поставить прививки примерно 670 тыс. человек в рамках этой прививочной кампании.

Порядка 150 тыс. юрлиц получат письма с готовым алгоритмом для проведения прививочной кампании. Руководителям компаний предстоит издать соответствующий приказ, определить численность сотрудников в организации до 1 июля и выбрать пункт вакцинации для проведения процедуры. Кроме того, работодателям необходимо будет еженедельно предоставлять декларацию о сделанных прививках на портале "Госуслуг", сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин сайту 360tv.ru.