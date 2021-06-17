"Радио Свобода*" прервало антипрививочную кампанию на фоне всплеска COVID-19

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Издание отступило от борьбы с необходимостью вакцинации и опубликовало материал, в котором представило несколько мнений о пользе прививок на фоне новой волны коронавируса в России.

Последнее время "Радио Свобода" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) строго придерживалось антипрививочных настроений, подражая большинству оппозиционных изданий. Ощутив реальную угрозу COVID-19, редакция изменила свою политику и признала необходимость вакцинации, передают "Народные новости".

Изначальный скептицизм "Радио" в отношении отечественных вакцин испарился, как только оппозиционеры на "собственной шкуре" ощутили реальную опасность болезни. Теперь большинство журналистов уверены, что возможные побочные эффекты от вакцины менее опасны для здоровья, чем сам вирус.

Один из спикеров, мнение которого опубликовало издание, корреспондент The New Times Иван Давыдов, сообщил о своем положительном результате "ковидного" теста и призвал общественность не затягивать с прививкой.

"В общем, кому обещал встретиться — не обессудьте, чем дело кончится не знаю, а главное — не повторяйте наших ошибок. Мы все тянули с прививкой и дотянули. Идите, прививайтесь, все всерьез", — написал он в Facebook.

Журналист RT Антон Красовский в своем Telegram-канале обратился к статистическим показателям западных стран, где привита большая часть местного населения, в том числе — российскими вакцинами. Он уточнил, что вина в наступлении очередного локдауна лежит на плечах антипрививочников. По мнению Красовского, вакцинация не дает полной гарантии не заразиться коронавирусом, но при этом снижает вероятность заболеть в тяжелой форме.

В материале "Радио Свобода" многие спикеры обратили внимание на необходимость доработки существующих вакцин, однако не стали продолжать свою опасную для общества политику "прививания страха к прививкам" российским гражданам.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента