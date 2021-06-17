Автомобили Путина и Байдена взбудоражили англичан

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Британское издание Daily Mail сравнило автомобили президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Описание машин вызвало бурные эмоции среди читателей.

Каждый политик приехал на саммит в Женеве со своим кортежем. Путин прибыл на Aurus Senat мощностью 598 лошадиных сил. Автомобиль бронирован и, как утверждается, его пассажиры останутся в безопасности даже под водой.

Джозеф Байден приехал на Cadillac, который носит имя "Зверь". Он оснащен пушками со слезоточивым газом, броней, камерами ночного видения. Взбудораженные читатели обратили особое внимание, что Байден имеет в автомобиле запас собственной крови на случай ЧС. Кто-то пошутил, что президент, возможно, ее пьет.

Global Look Press / Björn Trotzki via www.imago-imag / www.imago-images.de

Британцы оставили под публикациями множество эмоциональных комментариев. Некоторые посчитали, что президентам не стоит так защищать себя. Один из англичан вспомнил, как королева Елизавета II лет 30 назад выезжала на встречи на лошади без какой-либо защиты.

Американцы после саммита Путина и Байдена назвали своего президента слабаком. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.