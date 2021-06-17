Проклова ответила, почему заговорила о домогательствах спустя 50 лет

Телеканал НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Актриса Елена Проклова объяснила, почему почти всю жизнь молчала о домогательствах, жертвой которых она стала в подростковом возрасте.

Елена Проклова ответила, что заговорила о неприятном эпизоде свой жизни лишь спустя 50 лет из-за страха всеобщего порицания. По словам актрисы, общество негативно реагирует на подобные истории, обвиняя в случившемся жертв домогательств, делая их изгоями.

"Вот куда пойти и сказать: "Он ко мне приставал"? А он ответит: "Она врет". И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи", — поделилась она в беседе с изданием "7Дней".

Актриса вспомнила, что когда столкнулась с этой проблемой, она думала, что подобное происходит только с ней. После домогательств ей казалось, что она сама сделала что-то не так, поэтому она так долго хранила молчание.

В апреле Елена Проклова в студии программы "Секрет на миллион" рассказала, что в возрасте 15-и лет стала жертвой домогательств известного артиста. Актриса не стала публично называть его имя и лишь отметила, что его уже нет в живых, однако зрители и ее коллеги решили, что речь идет о покойном Олеге Табакове.