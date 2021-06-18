Пушков отметил вопиющую необъективность оценки действий президентов США

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Бывший президент США Дональд Трамп, упрекнул своего преемника Джо Байдена в том, что по итогам прошедшего в Женеве саммита Россия получила больше выгоды, чем Америка. Но он забывает, что в том же самом в 2016 году обвиняли его самого, после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что женевский российско-американский саммит оказался успешным для России, а США из него выгоды не извлекли.

«Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили, - заявил экс-президент в эфире телеканала Fox News. - Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили».

Комментируя эти слова Трампа, Алексей Пушков задался вопросом, что же надеялись получить Соединенные Штаты Америки по итогам встречи Джо Байдена и Владимира Путина, ведь Путин, в отличие от Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, не склонен предаваться вредным иллюзиям и раздавать неоправданные авансы.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Встретились, поговорили, договорились не доводить дело до края и возобновить диалог — в этом и была задача. И в этом смысле саммит был конструктивным, — констатирует Пушков. — Ни Крым, ни Донбасс, ни Сирию США "получить" на этом саммите и не могли».

А Дональд Трамп и его соратники-республиканцы критикуют сейчас главу Белого дома за встречи и контакты с Владимиром Путиным точно так же, как ранее самого Трампа демократы осуждали за то же самое.

«Оценка действий президентов в США настолько необъективна, насколько возможно. Это было вопиющим фактом в отношении Трампа, но и Байден не имеет иммунитета от таких атак», — заключил Алесей Пушков.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее президент США Джо Байден, комментируя прошедшие в Женеве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что встреча прошла в доброй и «позитивной атмосфере».