Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Работа российских инструкторов позволила значительно повысить потенциал армии ЦАР. Об этом заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

По его словам, благодаря усилиям российских специалистов и большому желанию центральноафриканских военнослужащих Вооруженные силы ЦАР (FACA) стали одними из лучших на африканском континенте, передает Федеральное агентство новостей.

"При поддержке российских инструкторов и огромном желании военнослужащих FACA, а также сотрудников местной полиции силовые структуры ЦАР смогли повысить эффективность работы и стать одними из самых лучших на африканском континенте", — пояснил он.

Иванов также отметил особую роль фильма "Турист", который рассказывает о событиях в Центральноафриканской Республике. По его словам, выход киноленты стал значимым событием для жителей ЦАР, а также первым фильмом, переведенным на государственный язык Центральноафриканской Республики — санго.

"Это драматический и динамичный фильм о людях, которые готовы ценой жизни защищать правопорядок и центральноафриканцев, просто потому, что они не могут смотреть на то, как гибнут мирные жители", — подчеркнул он.

По его словам, в последнее время наблюдаются нападки западных СМИ на киноленту. Иностранные журналисты распространяют о фильме недостоверную информацию, которая не имеет ничего общего с реальностью.