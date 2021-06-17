Сатановский рассказал о способности Керчи «умыть» Украину водой с небес

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Водная блокада, которую Украина организовала Крыму в отместку за то, что жители полуострова выразили желание воссоединиться с Россией, является преступлением против человечности. Но часть проблемы недостатка воды Крым может решить за счет сильнейших сезонных ливней, хотя это потребует серьезных капиталовложений.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Евгений Сатановский, который убежден, что засуха в Крыму стала следствием действий украинских властей, и те со временем понесу за это заслуженное наказание.

При этом эксперт напомнил, что самые древние человеческие цивилизации – в Месопотамии, Египте, Китае, Индии – появились именно в тех регионах, где ежегодно чередовались засухи и наводнения, которые происходили либо в результате разливов рек, либо из-за сезонных дождей. Эти цивилизации со временем, развивая инфраструктуру создавали водохранилища, для того, чтобы сохранять пресную воду на периоды засухи. Но в Крыму данный опыт, отмечает Сатановский, пока не был воплощен в жизнь.

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Например, в Керчи, где в результате катастрофических ливней на каждый квадратный метр площади вылилось по бочке пресной воды, эту воду можно было бы собрать и использовать для нужд города, рассуждает политолог.

«Можем ли мы обустроить под крупными городами Крыма системы подземных водохранилищ, которые позволят принять такого рода воду? Под Стамбулом существует гигантское водохранилище, куда уходят дождевые воды. Ему пара тысяч лет, — напомнил эксперт. — В Средневековье построили "великую клоаку" под Парижем. Все эти системы строили с запасом. Почему это не строится? Мы же в Крыму чего только не строили».

Подобные проекты в крупных крымских городах наверняка обойдутся не дешево, но важность водохранилищ, где будут собираться дождевые стоки для страдающего от недостатка пресной воды полуострова невозможно переоценить.

Программа по созданию таких водохранилищ, по мнению Сатановского, могла бы стать национальным проектом. А в качестве примера, эксперт предлагает обратить внимание на израильскую систему водопровода, которая действует на всей территории страны, несмотря на то, что климатические условия, в которых существует Израиль являются гораздо более жесткими, чем климат Крыма.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Нынешние украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, который был создан в советское время усилиями всего СССР и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Но может быть уже пришло время создать новую систему, которая позволит сохранять запасы той пресной воды, которую бог в буквальном смысле льет на головы крымчанам, предложил Сатановский.

«Не просто резервуары, но достаточно сбалансированное водохранилище, причем заранее рассчитанное на все мыслимые и немыслимые объемы воды. Если оно заполнено на одну или две трети — это нормально», — объяснил эксперт.

Построив такие водохранилища, Россия не только сделает ненужным перекрытый Украиной Северо-Крымский канал, но и «умоет» киевские власти с их блокадой.

В идеале, по мнению Сатановского, на полуострове нужно создать единую систему сбора и распределения пресной воды, не только дождевой, но и артезианской и паводковой. А также стоит заняться опреснением морской воды, тем более, что эти технологии давно известны и были отработаны еще в советское время. А вопрос энергозатратности этого метода, по мнению эксперта, можно решить, задействовав атомную энергетику.