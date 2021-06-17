Обвинение требует полгода тюрьмы для экс-президента Франции Саркози

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Прокуратура Франции потребовала шесть месяцев тюремного заключения для Николя Саркози по делу о нарушениях в финансировании предвыборной кампании в 2012 году.

Ранее французский суд признал бывшего президента виновным во взяточничестве и торговле влиянием по так называемому "делу о прослушке". Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, из которых два года — условно. Он стал первым экс-президентом страны, получившим реальный тюремный срок.

Следствие установило, что Саркози через посредника пообещал Азиберу посодействовать в получении крупной должности. В обмен на протекцию он запросил секретные данные о ходе расследования уголовного дела о нелегитимном финансировании его предвыборной кампании.