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Обвинение требует полгода тюрьмы для экс-президента Франции Саркози

Происшествия
/ Обновлено: 17 июня 2021 18:45 76

Обвинение требует полгода тюрьмы для экс-президента Франции Саркози
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Прокуратура Франции потребовала шесть месяцев тюремного заключения для Николя Саркози по делу о нарушениях в финансировании предвыборной кампании в 2012 году.

Ранее французский суд признал бывшего президента виновным во взяточничестве и торговле влиянием по так называемому "делу о прослушке". Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, из которых два года — условно. Он стал первым экс-президентом страны, получившим реальный тюремный срок.

Следствие установило, что Саркози через посредника пообещал Азиберу посодействовать в получении крупной должности. В обмен на протекцию он запросил секретные данные о ходе расследования уголовного дела о нелегитимном финансировании его предвыборной кампании.

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