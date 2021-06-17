Депутат Резник стал подозреваемым по делу о наркотиках

/ Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Парламентария Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов поместили Резника в изолятор. В скором времени следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для депутата меры пресечения, сообщает Telegram-канал Резника.

Депутат ранее оказался в центре наркоскандала, когда полиция застала его возле квартиры родственника, Ивана Дорофеева, где впоследствии обнаружили запрещенные вещества. Изначально Резник проходил по делу в качестве свидетеля. Он также отказался отвечать на вопросы корреспондентов ФАН об употреблении наркотиков.