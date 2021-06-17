Мария Захарова раскритиковала законопроект «О коренных народах Украины»

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Законопроект "О коренных народах Украины" дискредитирует миллионы русских граждан. Такой точки зрения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о документе, который ранее был внесен на рассмотрение Верховной рады. Захарова раскритиковала проект, отметив, что он нарушает ряд основополагающих международных договоров в области прав человека.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что законопроект ставит в неудобное положение не только русских граждан Украины, но и евреев, болгар, греков, белорусов и представителей других народов, исторически населявших эти земли.