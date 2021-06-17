Северная Македония уступила Украине в матче Евро-2020

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Сборная Северной Македонии потерпела поражение от Украины в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Матч сборных Украины и Северной Македонии на Евро-2020 завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:1. В первом тайме Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук поразили ворота Столе Димитриевски. После перерыва Эзган Алиоски сократил отставание Северной Македонии в счете, удачно сыграв на добивании после удара с одиннадцатиметровой отметки. На 84-й минуте игры Руслан Малиновский не реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку в штрафной площади.

Благодаря победе сборная Украины набрала три очка и прервала безвыигрышную серию на чемпионатах Европы. Андрей Ярмоленко, который стал автором гола и результативной передачи, был признан лучшим игроком встречи.