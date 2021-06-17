Колонии США получат «домашнее задание» напакостить России из-за провала Байдена

Global Look Press / Laurie Dieffembacq/Belga News Ag

Российско-американский саммит на высшем уровне, который прошел накануне в Женеве, продемонстрировал, что Соединенные Штаты находятся в сложной ситуации, но намерены сохранить за собой позиции мирового гегемона.

Такое мнение в авторской колонке для информационного портала «ПолитНавигатор» изложил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

По словам эксперта, главной целью американского президента Джо Байдена, который выступил инициатором встречи с российским лидером Владимиром Путиным, было принять совместное заявление по стратегической безопасности, и поставить точку в споре о том, разразится ли в обозримом будущем ядерная война.

«Путин и Байден подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Таким образом, Америка получила гарантии, что Карибский кризис не повторится», — пишет Муратов.

Также эксперт обратил внимание на то, что лидеры РФ и США провели отдельные итоговые пресс-конференции. Это, по его словам, демонстрирует неуверенность американской стороны в своем президенте, который обычно выступает по заученным шпаргалкам, и в ходе совместного пресс-подхода с Владимиром Путиным, который всегда говорит четко и лаконично, не используя никаких подсказок, Байден упустил бы инициативу, дав российскому коллеге продвинуть свое мнение.

Организовав не просто отдельную от Владимира Путина пресс-конференцию для Джо Байдена, но и сдвинув ее по времени, чтобы успеть послушать, что журналистам скажет российский президент, американская сторона предприняла, по словам Муратова, жалкую попытку оставить последнее слово за собой.

kremlin.ru / Администрация президента России

Также эксперт обратил внимание на слова президента США о том, что Вашингтон хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

«Другими словами, лидер США озвучил свои мысли, что Россия, в рамках американского видения, должна оставаться в однополярном мире США. С этой целью Российской Федерации дана своего рода отсрочка (!) в 6 месяцев, – именно такой срок, по мнению Байдена, покажет: договорился ли он с Путиным или нет», — объясняет Муратов.

По мнению Байдена, российский президент должен за эти шесть месяцев продемонстрировать, что он прекращает проводить в РФ пророссийские реформы и переходит на сторону Запада. Но Байден, по словам Муратова, похоже так и не понял, что Владимир Путин не собирается сворачивать с избранного им пути по укреплению России.

Байдена, его команду и «партнеров» США не просто так терзает мысль о мировом господстве России. Им не дает покоя мысль о возможном союзе между Россией и Китаем, именно поэтому Америка всеми силами пытается вбить клин в двусторонние отношения Москвы и Пекина.

kremlin.ru / Администрация президента России

После того, как долгожданная встреча президентов РФ и США наконец состоялась, будет проведено согласование концептуальных позиций России и Америки, в ходе которого стороны согласуют план действий и выработают общегосударственные позиции того, что предстоит сделать в ближайшее время.

«Говоря о Штатах, то после сверки позиций им понадобится инструментарий, которым они продолжат свою политику давления на Россию. Этим инструментарием выступит, как всегда, Европа ("Северный Поток-2") и Украина», — пишет Муратов.

В этой связи интересно вспомнить, что у президента США на 15 июля намечена встреча с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, на которой глава Белого дома озвучит гостье ее новую задачи. Кроме того, на конец июля запланирован и визит в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, которому также выдадут и новый «темник», и новые задания, уверен Муратов.

Таким образом американский президент неспроста стремился провести встречу с Владимиром Путиным именно сейчас. Ведь Америка находится в архисложной ситуации, переживая кризис, инфляцию и потерю геополитических позиций. Поэтому американцы прозондировали почву на встрече с российским президентом, и теперь готовятся изменять и усиливать свои технологии давления на Москву, тем более, что осенью в РФ пройдут парламентские выборы, что дает «недружественному государству» повод попытаться засунуть в страну свой «демократический» нос, заключил Муратов.