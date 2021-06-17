Колонии США получат «домашнее задание» напакостить России из-за провала Байдена

Российско-американский саммит на высшем уровне, который прошел накануне в Женеве, продемонстрировал, что Соединенные Штаты находятся в сложной ситуации, но намерены сохранить за собой позиции мирового гегемона.
Такое мнение в авторской колонке для информационного портала «ПолитНавигатор» изложил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.
По словам эксперта, главной целью американского президента Джо Байдена, который выступил инициатором встречи с российским лидером Владимиром Путиным, было принять совместное заявление по стратегической безопасности, и поставить точку в споре о том, разразится ли в обозримом будущем ядерная война.
«Путин и Байден подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Таким образом, Америка получила гарантии, что Карибский кризис не повторится», — пишет Муратов.
Также эксперт обратил внимание на то, что лидеры РФ и США провели отдельные итоговые пресс-конференции. Это, по его словам, демонстрирует неуверенность американской стороны в своем президенте, который обычно выступает по заученным шпаргалкам, и в ходе совместного пресс-подхода с Владимиром Путиным, который всегда говорит четко и лаконично, не используя никаких подсказок, Байден упустил бы инициативу, дав российскому коллеге продвинуть свое мнение.
Организовав не просто отдельную от Владимира Путина пресс-конференцию для Джо Байдена, но и сдвинув ее по времени, чтобы успеть послушать, что журналистам скажет российский президент, американская сторона предприняла, по словам Муратова, жалкую попытку оставить последнее слово за собой.
Также эксперт обратил внимание на слова президента США о том, что Вашингтон хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
«Другими словами, лидер США озвучил свои мысли, что Россия, в рамках американского видения, должна оставаться в однополярном мире США. С этой целью Российской Федерации дана своего рода отсрочка (!) в 6 месяцев, – именно такой срок, по мнению Байдена, покажет: договорился ли он с Путиным или нет», — объясняет Муратов.
По мнению Байдена, российский президент должен за эти шесть месяцев продемонстрировать, что он прекращает проводить в РФ пророссийские реформы и переходит на сторону Запада. Но Байден, по словам Муратова, похоже так и не понял, что Владимир Путин не собирается сворачивать с избранного им пути по укреплению России.
Байдена, его команду и «партнеров» США не просто так терзает мысль о мировом господстве России. Им не дает покоя мысль о возможном союзе между Россией и Китаем, именно поэтому Америка всеми силами пытается вбить клин в двусторонние отношения Москвы и Пекина.
После того, как долгожданная встреча президентов РФ и США наконец состоялась, будет проведено согласование концептуальных позиций России и Америки, в ходе которого стороны согласуют план действий и выработают общегосударственные позиции того, что предстоит сделать в ближайшее время.
«Говоря о Штатах, то после сверки позиций им понадобится инструментарий, которым они продолжат свою политику давления на Россию. Этим инструментарием выступит, как всегда, Европа ("Северный Поток-2") и Украина», — пишет Муратов.
В этой связи интересно вспомнить, что у президента США на 15 июля намечена встреча с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, на которой глава Белого дома озвучит гостье ее новую задачи. Кроме того, на конец июля запланирован и визит в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, которому также выдадут и новый «темник», и новые задания, уверен Муратов.
Таким образом американский президент неспроста стремился провести встречу с Владимиром Путиным именно сейчас. Ведь Америка находится в архисложной ситуации, переживая кризис, инфляцию и потерю геополитических позиций. Поэтому американцы прозондировали почву на встрече с российским президентом, и теперь готовятся изменять и усиливать свои технологии давления на Москву, тем более, что осенью в РФ пройдут парламентские выборы, что дает «недружественному государству» повод попытаться засунуть в страну свой «демократический» нос, заключил Муратов.