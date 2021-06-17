Зеленский угостил американских журналистов салом с черным хлебом

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов из CBS News позавтракать у себя дома в Кривом Роге. На встрече также присутствовали родители Зеленского и его помощник Андрей Ермак.

Как сообщает американский телеканал, журналистке Холии Вильямс предложили попробовать сало с ржаным хлебом. О впечатлениях от угощения она не рассказала, но спросила у родителей президента Украины, какая карьера сына для них предпочтительней — политика или комедийного актера.

«Наверное, комедия мне больше по душе», — сказал отец Зеленского.

Ранее президент Украины дал большое интервью изданиям Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. Во время общения с журналистами Зеленский сообщил, что готов создать «самую мощную армию в Европе».