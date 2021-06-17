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Руководство УЕФА обратилось к футболистам с просьбой не трогать бутылки

/ Обновлено: 17 июня 2021 17:58 54

Руководство УЕФА обратилось к футболистам с просьбой не трогать бутылки
pxfuel.com /

Организация УЕФА попросила оставить в покое бутылки, предоставленные спонсорами игр.

УЕФА предоставляет рекламу различным спонсорам, чьи бутылки часто присутствуют на официальных мероприятиях и торжествах. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций посчитало необходимым напрямую обратиться к игрокам в футбол и призвало их не играть с бутылками.

Родоначальником флешмоба стал Криштиану Роналду, который в ходе пресс-конференции перед началом встречи Португалии с Венгрией на Евро-2020 демонстративно убрал кока-колу и взял воду. Об этом написали в RT.

После него это повторил итальянский хавбек Мануэль Локателли. Поль Погба из сборной Франции до этого отодвигал емкость с пивом.

#роналду #уефа #бутылки спонсоров
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