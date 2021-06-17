Волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде студентку из США

53.mchs.gov.ru / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Члены поисково-спасательного отряда "Рысь" рассказали о начале поисков приехавшей в Нижний Новгород на обучение американки.

По предварительным данным, в последний раз девушке удалось связаться с матерью, которой она написала, что едет в машине с незнакомым мужчиной. После этого общение со студенткой университета им. Лобачевского прекратилось.

Полиция Нижнего Новгорода уже возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Помимо волонтеров и правоохранителей, в поисковых мероприятиях участвует и знакомая пропавшей.

Вместе они осматривают заброшенные здания, лесополосы и ряд похожих локаций. У гражданки США светло-русые волосы и серые глаза. Она плохо говорит по-русски. На руках и ногах у пропавшей женщины имеется множество татуировок.