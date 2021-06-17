Алиоски забил второй гол сборной Северной Македонии на Евро-2020

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Эзган Алиоски поразил ворота сборной Украины в матче чемпионата Европы по футболу, который проходит в Бухаресте.

Сборные Украины и Северной Македонии 17 июня проводят матч второго тура группового этапа Евро-2020. Номинальные гости, уступавшие после первого тайма со счетом 0:2, после перерыва сумели отыграть один мяч.

Эзган Алиоски не реализовал пенальти на 57-й минуте игры, однако удачно сыграл на добивании. Одиннадцатиметровый удар, который отбил вратарь сборной Украины Георгий Бущан, был назначен за фол на Горане Пандеве. Стоит отметить, что Алиоски забил второй гол в копилку македонской национальной команды на Евро-2020.