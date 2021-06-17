Список заключенных американцев в России пополнился новой фамилией

freepik.com / Designed by Freepik

Московский суд приговорил гражданина США Джина Мирона Спектора к четырем годам в колонии строгого режима за пособничество во взятке бывшему помощнику зампреда правительства России Анастасии Алексеевой. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

Также осужденного американца обязали выплатить в государственную казну штраф в размере 14 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение месяца.

Напомним, Алексееву задержали в феврале этого года по подозрению в получении 4 миллионов рублей в качестве взятки. На эту сумму в конце 2015 года и первой половине 2016-го чиновница слетала на отдых в Тайланд и Доминикану.

ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Клычкова

Как ранее писали РИА Новости, Спектор хорошо владеет русским языком, женат на гражданке РФ и уже больше пяти лет живет в Санкт-Петербурге. Сразу после задержания он просил дипломатов из посольства США приехать к нему в СИЗО, заявив, что его уголовное дело является политическим преследованием. Встреча впоследствии так и не состоялась.

Между тем, «Политика Сегодня» вспомнила о самых громких именах приговоренных в РФ и США граждан, а также узнала у одной из бывших осужденных в Америке Марией Бутиной о вероятности обмена осужденными между странами после саммита Владимира Путина и Джо Байдена.