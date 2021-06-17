Захарова предложила Зеленскому вместо «самой мощной армии» создать парламент

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично ответила на готовность президента Украины Владимира Зеленского создать «самую мощную армию в Европе».

Ранее украинский лидер заявлял, что Украине «придется» бросить все ресурсы страны на вооруженные силы, если западные партнеры не будут поддерживать Киев в конфликте с Донбассом.

По мнению Захаровой, Зеленскому стоило бы создать не армию, а парламент, в котором не будет драк.

«Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии», — написала дипломат.

Таким образом Захарова обратила внимание на потасовку, которая произошла в Верховной раде 17 июня.

По сообщениям СМИ, депутат от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев спровоцировали оппонентов из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) словами об изгнании из парламента.

В итоге в зале заседания Верховной рады началась массовая драка. После Потураев с трибуны извинился перед членами ОПЗЖ за свои слова.