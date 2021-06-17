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Члена ЗакСа Максима Резника привезли для допроса в Следственный комитет

Происшествия
/ Обновлено: 17 июня 2021 17:43 83

Члена ЗакСа Максима Резника привезли для допроса в Следственный комитет
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник доставлен полицией в Следственный комитет.

Парламентарий Законодательного собрания Северной столицы Максим Резник привезен для проведения процедуры допроса в здание Следственного комитета. Известно, что перед тем, как высадить Резника, автомобиль два раза объехал район.

Ранее депутат не стал отвечать на вопросы, касающиеся употребления наркотических средств. Юрист Тимур Рзаев высказал свою точку зрения относительно повышенного интереса сотрудников правоохранительных органов к политику.

#закс #следственный комитет #резник
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