В Калуге запретят продавать подросткам энергетики

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Молодежный парламент Калуги выступил с инициативой запретить продавать подросткам энергетические напитки. Идею единогласно поддержали депутаты законодательного собрания региона и 17 июня приняли соответствующий законопроект, сообщает телеканал ГТРК Калуга.

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2022 года. За продажу энергетиков несовершеннолетним в регионе введут штрафы: для физлиц — до 3 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 30 тысяч, а юридических — от 100 до 150 тысяч. При повторном нарушении сумма будет возрастать для всех в десятки раз.