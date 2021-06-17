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В Калуге запретят продавать подросткам энергетики

Россия
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В Калуге со следующего года запретят продавать подросткам «энергетики»
pixabay.com / (Joenomias) Menno de Jong

Молодежный парламент Калуги выступил с инициативой запретить продавать подросткам энергетические напитки. Идею единогласно поддержали депутаты законодательного собрания региона и 17 июня приняли соответствующий законопроект, сообщает телеканал ГТРК Калуга.

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2022 года. За продажу энергетиков несовершеннолетним в регионе введут штрафы: для физлиц — до 3 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 30 тысяч, а юридических — от 100 до 150 тысяч. При повторном нарушении сумма будет возрастать для всех в десятки раз.

#законопроект #запрет #калужская область #энергетик
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