Пушков высмеял «непризнание» Киевом итогов саммита Путина и Байдена

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты Владимир Путин и Джозеф Байден на прошедшем саммите России и США в Женеве почти не касались украинского вопроса. При этом возможность вступления Украины в НАТО в Москве вызывает «озабоченность», отметил пресс-секретарь главы государства.

Лидеры сошлись на том, что в основе урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, которые Киев соблюдать пока не торопится. Сенатор Алексей Пушков с иронией отнесся к тому, как к подобным заявлениям отнесется украинское руководство, передает издание «ПолитНавигатор».

«Ждем от Киева "непризнания" заявления Байдена о Минских соглашениях как основе урегулирования кризиса вокруг Донбасса. Ведь Украина заявила, что не признает любые переговоры о ней без ее участия! Интересно, как она "не признАет" заявление Байдена. И как [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба обрушится на него всей мощью своего дипломатического поста за то, что президент США осмелился обсуждать Украину в отсутствии Кулебы», — сообщил Пушков.

Президент Владимир Зеленский пока никак не прокомментировал встречу лидеров России и США в Женеве. Украинский глава лишь подчеркнул, что, если Вашингтон и Брюссель не помогут Киеву разрешить конфликт в Донбассе, то стране придется создать «самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе».