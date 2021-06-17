Президент России пожелал Дегтяреву удачи на выборах в Хабаровском крае

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Глава российского государства Владимир Путин обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Дегтяреву в преддверии скорых выборов.

Президент пожелал политику успехов в ходе будущей предвыборной кампании. Заявление прозвучало во время дистанционных переговоров Путина и Дегтярева по видеосвязи.

На онлайн-встрече российский лидер обратил внимание на позитивные изменения в Хабаровском крае. В частности, с момента назначения нового врио в регионе сократился уровень безработицы.