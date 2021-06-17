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Власти Москвы опровергли информацию о введении локдауна в городе

Общество
/ Обновлено: 17 июня 2021 17:25 69

Власти Москвы опровергли информацию о введении локдауна в городе
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Сведения о готовящемся введении локдауна в Москве из-за ситуации с коронавирусом в корне не соответствуют действительности.

Власти Москвы не рассматривают возможность введения в российской столице нового локдауна. Такое заявление сделал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против коронавируса — "Спутник V" от НИЦ им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак" от центра Чумакова.

#коронавирус #COVID-19 #немерюк #локдаун
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