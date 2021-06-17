Президент Латвии назвал русский язык «последствием советской оккупации»

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Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что в стране на рынке труда ущемляют права латышей, не владеющих русским языком. Такое заявление политик сделал на выступлении в парламенте, сообщает пресс-служба Левитса.

«До сих пор не устранены последствия советской оккупации, которая проявляется в виде латышской дискриминации на рынке труда, если они не умеют говорить по-русски. Мы должны поставить точку на этом советском наследии, потому что в противном случае соотечественники, которые возвращаются из-за рубежа, и молодые люди, которые не освоили русский язык, будут вытеснены с рынка труда», — сказал президент Латвии.

Левитс добавил, что знание русского языка допустимо применять только в том случае, если профессиональная деятельность того требует и связана с определенными странами.

Также президент Латвии полагает, что в стране важно активно развивать изучение английского языка, который, по мнению политика, стал «языком глобального общения». Сегодня в Лавтии утвержден один государственный язык — латышский. Русский относится к категории иностранных языков.

Ранее Сейм Латвии предварительно утвердил новые праздники государственного уровня. В числе памятных дат оказался день «лесных братьев» — нацистских группировок, действовавших во времена Второй мировой войны. Левитс несколько раз выступал в поддержку инициативы.