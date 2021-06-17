Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сборная Украины забила два гола Северной Македонии в первом тайме на Евро-2020

Спорт
96

Сборная Украины забила два гола Северной Македонии в первом тайме на Евро-2020
TACC / Vadim Ghirda

Украинская национальная команда отправила два мяча в ворота Северной Македонии в первом тайме матча группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Счет в игре открыл Андрей Ярмоленко на 29-й минуте. Через пять минут после этого игрок сделал передачу Роману Яремчуку, который успешно реализовал выход один на один и принес второй гол своей команде.

Сборная Украины проводит второй матч на Евро-2020. Украинская команда играет с Северной Македонией на стадионе "Националь" в Бухаресте, встреча началась в 16:00 по московскому времени. В рамках турнира украинцы уже встречались с Нидерландами, но проиграли со счетом 2:3.

#украина #евро-2020 #северная македония
Зеленский угостил американских журналистов салом с черным хлебом
Зеленский угостил американских журналистов салом с черным хлебом
Ближнее зарубежье
18:19 | 17 июня
Северная Македония уступила Украине в матче Евро-2020
Северная Македония уступила Украине в матче Евро-2020
Спорт
18:14 | 17 июня
Список заключенных американцев в России пополнился новой фамилией
Список заключенных американцев в России пополнился новой фамилией
Россия
18:13 | 17 июня