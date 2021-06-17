Сборная Украины забила два гола Северной Македонии в первом тайме на Евро-2020

TACC / Vadim Ghirda

Украинская национальная команда отправила два мяча в ворота Северной Македонии в первом тайме матча группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Счет в игре открыл Андрей Ярмоленко на 29-й минуте. Через пять минут после этого игрок сделал передачу Роману Яремчуку, который успешно реализовал выход один на один и принес второй гол своей команде.

Сборная Украины проводит второй матч на Евро-2020. Украинская команда играет с Северной Македонией на стадионе "Националь" в Бухаресте, встреча началась в 16:00 по московскому времени. В рамках турнира украинцы уже встречались с Нидерландами, но проиграли со счетом 2:3.