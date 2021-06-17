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Британские журналисты рассказали о пиар-уловке Байдена после встречи с Путиным

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 16:59 92

Британские журналисты рассказали о пиар-уловке Байдена после встречи с Путиным
Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джозеф Байден попытался закрепить за собой образ "защитника" государства от России. О неудавшейся пиар-уловке демократа рассказали в британском издании The Week.

В ходе пресс-конференции по результатам встречи с главой РФ Владимиром Путиным американский лидер заявил о своем превосходстве над бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Байдена, он больше своего предшественника противостоял российскому лидеру, передает "ПолитРоссия".

Как правило, правящей элите США по душе, когда руководитель становится жестким с зарубежными коллегами. Однако все подобные заявления, озвученные вне присутствия Путина, теряют политическую силу и являются ничем иным, как пиаром.

#путин #байден #великобритании
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