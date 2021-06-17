Несколько VPN-сервисов заблокированы в России по решению Роскомнадзора

pixabay.com /

Роскомнадзор заблокировал некоторые VPN-сервисы в России, под ограничения попали VyprVPN и Opera VPN.

Таким способом регулятор принимает меры по борьбе с обходом заблокированных сайтов, содержащих суицидальный, пропагандирующий наркотики контент и порнографию. Роскомнадзор заявил, что ограничения не повлияют на работу компаний, которые используют VPN легально.

В списки разрешенных включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний. Opera VPN работает внутри браузера, а в Play Market его скачали более 100 миллионов раз. Второй сервис, попавший под санкции, имеет более миллиона скачиваний на смартфонах Android. В AppStore те же приложения имеют значительно меньшее количество загрузок на устройствах.