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Захарова выразила протест новой политике Евросоюза в отношении России

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 16:48 77

Захарова выразила протест новой политике Евросоюза в отношении России
pixabay.com /

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с докладом о политике ЕС в отношении России. Изложенные в документе заявления категорически неприемлемы.

Указанные в докладе "обвинения" в отношении Москвы безосновательны и категорически неприемлемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В документе написано о борьбе с "русскоязычной пропагандой" путем создания круглосуточного телеканала. Кроме того, Запад намерен "сдерживать российскую агрессию". Для этого необходимо усилить давление НАТО на Москву, уточняется в докладе.

Саммит РФ — ЕС запланирован на 24-25 июня. По мнению Захаровой, стратегия международного объединения будет основана на принципах сдерживания, отталкивания и взаимодействия.

#россия #захарова #боррель #Еврсоюз
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