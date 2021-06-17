Захарова выразила протест новой политике Евросоюза в отношении России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с докладом о политике ЕС в отношении России. Изложенные в документе заявления категорически неприемлемы.

Указанные в докладе "обвинения" в отношении Москвы безосновательны и категорически неприемлемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В документе написано о борьбе с "русскоязычной пропагандой" путем создания круглосуточного телеканала. Кроме того, Запад намерен "сдерживать российскую агрессию". Для этого необходимо усилить давление НАТО на Москву, уточняется в докладе.

Саммит РФ — ЕС запланирован на 24-25 июня. По мнению Захаровой, стратегия международного объединения будет основана на принципах сдерживания, отталкивания и взаимодействия.