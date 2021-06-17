Осужденный за коррупцию экс-мэр Челябинска попросил суд о замене колонии

cheladmin.ru / Официальный сайт Администрации города Челябинска

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, которого осудили за коррупцию, подал прошение об изменении вида исправительного учреждения. Калининский районный суд города принял к рассмотрению заявление экс-градоначальника, об этом сообщило издание URA.RU.

На данный момент Тефтелев находится в СИЗО, далее, по предписанию, он должен отправиться в колонию строгого режима.

«С одной стороны Тефтелев имеет право просить суд заменить колонию строгого режима на СИЗО, 11 августа истечет половина срока, назначенного ему судом, и он может уже подавать прошение о замене СИЗО на исправительные работы. С другой стороны, он может просить заменить колонию строгого режима на колонию-поселение, где режим мягче. Учитывая состояние здоровья Тефтелева, суд должен пойти ему навстречу», — сообщил представитель силовых структур.

По данным издания, заседание о рассмотрении заявления Тефтелева запланировано на 6 июля.

Напомним, 8 октября 2020 года Тефтелева обвинили в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Экс-мэр признал свою вину на суде.