Бизнесмен Пригожин отреагировал на новость об обыске у депутата Резника

ТАСС / Михаил Метцель

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию об обыске у депутата Законодательного собрания Максима Резника.

По словам бизнесмена, нынешний созыв петербургского парламента полностью себя дискредитировал. Он также отметил, что законы, которые принимали депутаты, не были направлены на развитие города, а способствовали их собственному обогащению, передает пресс-служба компании "Конкорд".

"Что касается конкретно депутата Резника, то были времена, когда СМИ не то что критиковать, а подходить к нему боялись. А тем временем, он гадил почем зря и выпендривался, как муха на стекле. По моему мнению, молодцы ФАН и "Невские Новости", что вывели на свет божий историю с этим "наркотом-избранником народным"", — заявил бизнесмен.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Ранее стало известно, что правоохранители пришли с обыском домой к Максиму Резнику. Следственные действия могут быть связаны с квартирой-нарколабораторией, где во время рейда силовики встретили петербургского парламентария.