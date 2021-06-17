Опрос: Китайские женщины все чаще меняют детей на кошек

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Уровень рождаемости в Китае катастрофично падает, так как жители страны все чаще откладывают зачатие ребенка до 30 и даже 35 лет. Однако молодое поколение нашло замену детям: новый отчет исследовательской фирмы CBNData показал, что снижение рождаемости в стране сопровождается массовым увлечением жителей Поднебесной домашними животными.

Согласно полученным данным, рынок домашних животных Китая стремительно вырос, достигнув в прошлом году рекордных 32,3 миллиарда долларов, что вдвое превышает показатель 2015 года. Отчет также показывает, что китайцы готовы тратить серьезные деньги на домашних любимцев — в среднем граждане КНР ежегодно тратят на содержание кошек и собак 1040 долларов (около 75 000 рублей).

Такое повальное увлечение животными может обеспокоить правительство Китая, ведь коэффициент рождаемости в стране составляет 1,3 ребенка на женщину в 2020 году, что намного ниже уровня воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину).

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Примечательны и другие данные из отчета: все больше китайцев видят в своих питомцах именно членов семьи. Около 16% респондентов, опрошенных CBNData, и вовсе заявили, что считают своих домашних животных «детьми».

Также выяснилось, что поколение миллениалов (рожденные в период с 1981 по 1998 год) больше предпочитают кошек, так как, по их мнению, они отлично снимают стресс и спасают от одиночества, не требуя при этом слишком много времени на уход.

«Я живу ровно. Ни брака, ни семьи. А забота о маленьком домашнем животном — это мой молчаливый протест против капитализма», — написал один из пользователей китайской социальной сети Sina Weibo.

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CBNData указывает, что за 2020 год число владельцев кошек выросло на ошеломляющие 10,1% в 2020 году (почти на 27 миллионов человек), а также отмечает, что кошки особенно популярны в густонаселенных городах — таких, как Шанхай и Пекин, где большинство людей живут в небольших квартирах.

По мнению аналитиков, индустрии домашних животных Китая еще есть куда расти: в КНР будет расти количество пожилых граждан, которые страдают от одиночества, будучи разведенными или проживающими вдалеке от своих детей.

Ранее стало известно, что Китай оказался на пороге «эпидемии одиночества».