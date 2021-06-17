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Путин связал регулярные ошибки Псаки с ее возрастом

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 16:30 58

Путин связал регулярные ошибки Псаки с ее возрастом
wikipedia.org / The White House / Public Domain

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки молода, в связи с чем она зачастую допускает ошибки. Внимание на это обратил глава российского государства Владимир Путин.

Псаки — образованная женщина, однако этот фактор бесполезен, когда речь заходит про важность третьих стран. Вне вопросов о США она постоянно что-то путает, добавил лидер России.

Правящая элита США считает второстепенными те вопросы, которые не затрагивают американские интересы, из-за чего они меньше уделяют внимание первоочередным деталям, отметил Путин в рамках встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

#путин #байден #псаки
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