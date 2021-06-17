Экс-начальника Красноярской таможни обвинили в получении взятки забором для дачи

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Бывшего начальника отдела тылового обеспечения Красноярской таможни поместили под домашний арест из-за обвинения в получении взятки в виде установки забора на личном дачном участке. Специалисты оценили сумму взятки в 190 тысяч рублей, указано на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Следствие полагает, что в 2020 году экс-начальник пообещал местному генеральному директору одной коммерческой организации определенные гарантии в получении госконтракта на поставку и установку рольставней для Сибирской электронной таможни. Организация гендиректора выиграла в электронном аукционе и получила госконтракт на сумму свыше 1,5 млн рублей.

После заключения контракта коммерческая организация рольставни установила, но качество работы оставляло желать лучшего. Экс-начальник таможни закрыл на это глаза и подписал акт приема работ. За это чиновник получил новый металлический забор на своей даче.

Действия экс-начальника Красноярской таможни нанесли ущерб более чем на 250 тысяч рублей. Следствие устанавливает детали произошедшего.