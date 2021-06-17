Милова обязали удалить порочащие сведения о Пригожине на канале «Навальный Live»

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Суд обязал соратника осужденного блогера Алексея Навального Владимира Милова удалить недостоверную информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине.

Как сообщила пресс-служба компании "Конкорд", 17 июня столичный Черемушкинский районный суд рассмотрел иск предпринимателя о защите чести и достоинства к Милову. В заявлении Пригожина шла речь о сведениях, опубликованных Миловым на YouTube-канале "Навальный Live" 20 октября прошлого года. В итоге суд признал эти данные недостоверными и порочащими.

"[Суд] обязал в течение десяти дней удалить их (порочащие сведения. — Прим. ред.) из публичного доступа, установил судебную неустойку за неисполнение решения в размере 1 тысячи рублей в день и взыскал компенсацию причиненного морального вреда в размере 60 тысяч рублей", — уточняется в сообщении пресс-службы.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее суд признал недостоверными и оскорбительными сведения о Пригожине, распространенные Миловым, по аналогичному иску. Соратника Навального также обязали выплатить компенсацию петербургскому бизнесмену.