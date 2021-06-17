«Трое в воде, не считая Аксенова»: смоет ли керченский потоп рейтинги главы Крыма

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Любой, кто смотрел советскую комедию «Служебный роман», знает, что природа по определению не может огорчить людей неблагоприятными погодными условиями. На просторах Краснодарского края, как и во всей России, произведение Эльдара Рязанова знают, пожалуй, наизусть, однако не такой «благодати» ждали местные жители от летнего сезона.

Вечером 16 июня на Крым, Краснодарский край и Ростов обрушились поистине тропические ливни, которые не прекращались всю ночь. Как следствие, улицы здешних городов ушли под воду, а местные жители расчехлили болотные сапоги и отправились помогать соседям.

Больше всего пострадала Керчь – родину певицы Алены Свиридовой затопило так сильно, что сейчас горожанам приходится передвигаться по улицам на моторных лодках и надувных матрасах. Линии электропередач разорвали падающие от сильного ветра деревья, а рекам Мелек-Чесме и Джарджава, протекающим в черте города, стало тесно в собственных берегах.

Почти сразу на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Чтобы лично оценить масштабы бедствия, управленец сел в лодку и вместе с ближайшим окружением отправился на осмотр затопленных территорий.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Казалось бы, жители Краснодарского края должны порадоваться столь оперативной реакции главы республики, но видеозапись «речной прогулки» Аксенова начали рассматривать совсем с другой стороны. Пользователи сети приметили на кадрах трех неизвестных мужчин, которые с завидным упорством плывут за лодкой крымского главы вольным стилем.

На фоне слышно, как Аксенов ведет беспокойную беседу с соседями по лодке:

«Вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем? – интересуется Аксенов. – Вообще ничего не можем, получается, сделать?».

Как только эти кадры облетели российский интернет, пользователи со всех уголков огромной страны начали обсуждать, кем приходятся Сергею Аксенову подозрительные пловцы. Самой популярной версией было то, что за лодкой следуют сотрудники МЧС, которые просто в ней не поместились. Другие грешили на «телохранителей».

Пресс-службе управления МЧС по Крыму пришлось сразу же выступить с экстренным опровержением такой трактовки событий. Оказалось, что на видеохронике запечатлены «гражданские люди», которые не смогли грамотно организовать свой досуг в столь непростое для Керчи время.

«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — объяснили спасатели.

facebook.com / Сергей Бороздин

Интернет-пользователи вздохнули было с облегчением, но тут сумятицу внес советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, неминуемо следующие за Аксеновым мужчины являлись бравыми сотрудниками республиканской спасательной службы, которые сразу после окончания заплыва «счастливые и довольные вернулись на берег».

Вскоре на твердую землю вернулся и сам Сергей Аксенов, который тут же выступил с официальной версией происходящих на видеозаписи событий. В своем заявлении глава Крыма пошел как против своего помощника Крючкова, так и против пресс-секретарей местного МЧС, признавшись, что плавающие неподалеку от его лодки люди все же были сотрудниками спасательной службы.

«Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был. Мы проехали в больницу, ее нужно было осмотреть. Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро», — посетовал Аксенов.

Все встало на свои места, однако от горького послевкусия избавиться трудно. Отечественные политологи на страницах Telegram-каналов заговорили о том, что авторитет Аксенова пошатнулся и завяз в воде под стать трем спасателям, которые невольно стали главными героями видеохроники. По крайней мере такого мнения придерживается редактор издания «ФедералПресс» по регионам Южного федерального округа Андрей Гусий:

«Теперь, я думаю, что не только у меня глава Крыма будет ассоциироваться не сколько с помощью населению, а сколько как человек, отобравший у МЧС лодку и заставивший спасателей плавать за Сергеем Аксеновым и свитой. Ну, вот такое впечатление. Не знаю, кто координирует у него работу по информационному сопровождению, но этот человек вывел историю с плавающими за Сергеем Аксеновым эмчеэсовцами на федеральный уровень».

glava.rk.gov.ru / Пресс-служба главы Крыма

Зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук, напротив, вступился за соратника – с Аксеновым он, по личному признанию, знаком с 2010 года. Глава Крыма никогда не славился пренебрежительным отношением к подчиненным и тем более спасателям, заверил собеседник «Политики Сегодня».

Статус мужчин, смутивших пользователей сети, публично обозначил сам Сергей Аксенов, а значит все вопросы по данной теме более не заслуживают внимания прессы, убежден спикер.

«Я знаю Аксенова, как человека смелого и не нуждающегося в излишней опеке. Он вообще старается аккуратно работать с доверенными людьми, и такой ситуации он никогда бы не допустил. Просто кто-то по своей глупости расценил эту ситуацию таким образом. Он работает на месте и пытается минимизировать риски, а кто-то в соцсетях по этому поводу ерничает. Он среди пострадавших, он не из кабинета руководит процессами. Если кто-то в Аксенове увидел туриста, то тут, извините меня, без комментариев. Поймите, я знаю Аксенова давно», — объяснил Форманчук.

После осмотра Керчи Сергей Аксенов объявил, что человеческих жертв городу удалось избежать. В Крыму из-за ливней введено чрезвычайное положение. В Керчи в настоящий момент продолжается спасательная операция, всех пострадавших обещают расселить по гостиницам и отелям, и снабдить трехразовым питанием.