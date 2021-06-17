Захарова призвала G7 подкрепить действиями слова о стабильных отношениях с РФ

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Москва надеется, что заявления стран G7 о стабильных и предсказуемых отношениях с Россией будут подкреплены делами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, в Москве услышали тезисы, которые звучали на саммите "Большой семерки". В России надеются, что высказывания не были пустыми словами. По этой причине Москва ожидает подкрепления заявлений конкретными практическими действиями.

Захарова напомнила, что Россия доказала свою стабильность и предсказуемость. Кроме того, Москва готова предпринять встречные шаги.