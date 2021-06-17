Правоохранители забрали депутата Резника с дачи и доставили по месту прописки

Федеральное агентство новостей /

Силовики приехали на дачу к петербургскому депутату Максиму Резнику. Правоохранители устроили там обыск, самого же хозяина привезли в его городскую квартиру.

После определенных процессуальных действий политик будет доставлен в Следственный комитет.

По неподтвержденной информации, интерес к Резнику связан со скандальной историей вокруг квартиры-нарколаборатории. Правоохранители нагрянули туда в ходе рейда. В помещении были обнаружены наркотики. В квартире они встретились с парламентарием, который воспользовался депутатским иммунитетом и поспешил удалиться.