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Правоохранители забрали депутата Резника с дачи и доставили по месту прописки

Происшествия
/ Обновлено: 17 июня 2021 16:13 77

Правоохранители забрали депутата Резника с дачи и доставили по месту прописки
Федеральное агентство новостей /

Силовики приехали на дачу к петербургскому депутату Максиму Резнику. Правоохранители устроили там обыск, самого же хозяина привезли в его городскую квартиру.

После определенных процессуальных действий политик будет доставлен в Следственный комитет.

По неподтвержденной информации, интерес к Резнику связан со скандальной историей вокруг квартиры-нарколаборатории. Правоохранители нагрянули туда в ходе рейда. В помещении были обнаружены наркотики. В квартире они встретились с парламентарием, который воспользовался депутатским иммунитетом и поспешил удалиться.

#обыск #наркотики #резник
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