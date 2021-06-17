Правительство выделит более 55 млрд. рублей на поддержку малообеспеченных семей

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В четверг, 17 июня, состоялось заседание правительства, на котором премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки малообеспеченных семей, у которых есть дети от трех до семи лет, напомнив о возможности получения ими ежемесячных выплат.

«Сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей, дополнительно к 200 млрд, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов. <…> Президент в послании Федеральному Собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной. Поэтому были усовершенствованы правила предоставления пособия. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — сообщил Мишустин.

По мнению представительства Правительства РФ, такая мера поможет нуждающимся семьям улучшить сложное финансовое положение.

Ранее правительство утвердило порядок возврата части стоимости путевки в детский лагерь.