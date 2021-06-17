Захарова сообщила, когда посол России вернется в США

pixabay.com /

Посол России Анатолий Антонов вернется в Соединенные Штаты Америки на следующей неделе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема функционирования посольств является сложной. Она не раз поднималась на саммите в Женеве. По итогам переговоров послы РФ и США возвращаются в Москву и Вашингтон.

Обсуждение этого вопроса продолжится на рабочем уровне, уточнил Песков.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. Участники саммита поговорили о киберпреступлениях и контроле над ядерным оружием.