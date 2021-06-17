Владимир Путин указал на профессионализм Джо Байдена на саммите в Женеве

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Представленный СМИ образ президента США Джо Байдена не соответствует действительности, заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы РФ, Байден выглядит бодро. Президент Соединенных Штатов является профессионалом, и с ним нужно внимательно работать, добавил российский лидер.

Обстановка саммита Россия — США была доброжелательной. Путин и его американский коллега в ходе саммита в Женеве общались порядка двух с половиной часов. Президентам удалось понять позиции друг друга относительно ключевых тем, которые встали на повестке дня.