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Владимир Путин указал на профессионализм Джо Байдена на саммите в Женеве

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 16:27 78

Владимир Путин указал на профессионализм Джо Байдена на саммите в Женеве
Prt Scr youtube.com / Телеканал 360 / прямая трансляция

Представленный СМИ образ президента США Джо Байдена не соответствует действительности, заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы РФ, Байден выглядит бодро. Президент Соединенных Штатов является профессионалом, и с ним нужно внимательно работать, добавил российский лидер.

Обстановка саммита Россия — США была доброжелательной. Путин и его американский коллега в ходе саммита в Женеве общались порядка двух с половиной часов. Президентам удалось понять позиции друг друга относительно ключевых тем, которые встали на повестке дня.

#путин #байден #профессионал
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