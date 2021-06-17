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Чиновника из Приангарья «поймали» на получении взятки за место на кладбище

Россия
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Чиновника из Приангарья «поймали» на получении взятки за место на кладбище
pixabay.com /

Замдиректора ритуального агентства из Иркутской области обвинили в получении взятки в 200 тыс. рублей за возможность выбрать место на кладбище. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Чиновника обвинили в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Теперь задержанному грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. 

Следствие полагает, что 62-летний работник городского казенного предприятия, которое распределяет участки под захоронения и предоставляет ритуальные услуги, 9 июня, будучи в сговоре с другими коллегами, получил взятку.

Чиновника задержали на месте преступления и провели обыски. Правоохранительные органы сообщили, что нашли документы и другие вещественные доказательства вины должностного лица. Расследование продолжается.

#взятка #иркутск #кладбище #ритуальный бизнес
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