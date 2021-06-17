ВОЗ намерена запретить женщинам употреблять спиртное

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Всемирная организация здравоохранения выступила с идеей запретить женщинам детородного возраста употреблять алкогольные напитки. Предложение ВОЗ представлено в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

Согласно предложению, правительство стран должно активнее рассказывать о вреде алкоголя, в частности детям, беременным и женщинам детородного возраста.

По мнению представителей организации, употребление алкогольсодержащей продукции до и во время беременности может привести к нарушениям и заболеваниям ребенка. А в дальнейшем и вовсе к проблемам с поведением в социуме, способностью обучаться. Кроме того, алкоголь воздействует и на здоровье матери ребенка, как на физическое, так и на психологическое, отметили в документе.

Так, представители ВОЗ пришли к выводу, что для здоровья женщин и детей лучшим вариантом будет полный отказ от алкоголя.

Ранее Росстат выделил регионы РФ, в которых потребление алкоголя среди женщин превышает допустимую норму.