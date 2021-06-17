Евросоюз заплатит Армении три миллиона евро за отказ от «коньяка»

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Армения обязалась прекратить использовать слово «коньяк» при экспорте продукции в страны Евросоюза с 2043 года, а с 2032-го бутылки с таким названием исчезнут с внутреннего рынка республики.

На смену брендового названия европейский блок выделит стране 3 млн евро в рамках соглашения о расширенном партнерстве между армянскими производителями и ЕС, подписанном в 2017 году.

«До 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», — передает ТАСС слова вице-премьера Армении Мгер Григорян.

Требование Евросоюза объясняется тем, что слово «коньяк» является защищенным географическим наименованием, которое по правилам ЕС можно использовать только для продукции, произведенной во Франции, где находится город, именем которого стали называть напиток.