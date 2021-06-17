Украинский депутат Бойко намерен подать в суд на партию Зеленского

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Представители партии ОПЗЖ намерены подать в суд на президентскую фракцию "Слуга народа", заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Члены объединения "Оппозиционная партия — За жизнь" будут требовать отстранить от должности депутата Никиту Потураева, сообщили журналисты издания "ПолитЭксперт".

Причиной такого решения послужил инцидент, который произошел в Верховной раде. Потураев призвал "расстрелять ОПЗЖ", чтобы "эпохе бедности" на Украине пришел конец.

Словесное противостояние перешло в драку, после чего Потураев принес извинения. Однако Юрий Бойко подчеркнул, что этим все не завершится.

В ОПЗЖ намерены подать в суд на партию президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", отметил депутат.