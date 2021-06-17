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Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19

Спорт
/ Обновлено: 17 июня 2021 15:10 92

Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19
Федеральное агентство новостей /

Один из игроков словацкой национальной сборной пропустит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Швеции из-за заражения COVID-19.

Хавбек сборной Словакии Денис Вавро и представитель персонала команды сдали ПЦР-тесты, которые показали положительный результат, накануне игры Евро-2020. Об этом рассказал главный тренер Штефан Таркович. Он уточнил, что оба заразившихся коронавирусом представителя сборной Словакии были изолированы. Об их состоянии подробно не сообщалось.

Второй матч на Евро-2020 сборная Словакии проведет в Санкт-Петербурге. Игра со Швецией начнется на стадионе "Газпром Арена" в 16 часов по московскому времени 18 июня.

#футбол #словакия #евро-2020 #коронавирус
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