Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19

Федеральное агентство новостей /

Один из игроков словацкой национальной сборной пропустит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Швеции из-за заражения COVID-19.

Хавбек сборной Словакии Денис Вавро и представитель персонала команды сдали ПЦР-тесты, которые показали положительный результат, накануне игры Евро-2020. Об этом рассказал главный тренер Штефан Таркович. Он уточнил, что оба заразившихся коронавирусом представителя сборной Словакии были изолированы. Об их состоянии подробно не сообщалось.

Второй матч на Евро-2020 сборная Словакии проведет в Санкт-Петербурге. Игра со Швецией начнется на стадионе "Газпром Арена" в 16 часов по московскому времени 18 июня.