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Мясников предупредил об опасности приготовленной на улице курицы гриль

Общество
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Мясников предупредил об опасности приготовленной на улице курицы гриль
instagram.com / @alexander_myasnikov1

Любители обжаренной на открытом воздухе курицы гриль рискуют подхватить штамм кишечной палочки, содержащей смертельно опасный токсин, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Токсин высвобождается, когда начинается лечение инфекции. Это происходит из-за антибиотиков, которые медики по привычке назначают в таких случаях, пояснил специалист.

"Антибиотик убивает эту кишечную палочку — она разрушается. И токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжелую анемию", — сообщил телеведущий в эфире канала "Россия-1".

По словам Мясникова, после высвобождения токсина в 30% случаев наступает смертность. Жертвой яда едва не стал его сын, когда наряду с другими ровесниками во Франции отравился таким мясом.

#курица #мясников #курица гриль
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