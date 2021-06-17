Мясников предупредил об опасности приготовленной на улице курицы гриль

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Любители обжаренной на открытом воздухе курицы гриль рискуют подхватить штамм кишечной палочки, содержащей смертельно опасный токсин, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Токсин высвобождается, когда начинается лечение инфекции. Это происходит из-за антибиотиков, которые медики по привычке назначают в таких случаях, пояснил специалист.

"Антибиотик убивает эту кишечную палочку — она разрушается. И токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжелую анемию", — сообщил телеведущий в эфире канала "Россия-1".

По словам Мясникова, после высвобождения токсина в 30% случаев наступает смертность. Жертвой яда едва не стал его сын, когда наряду с другими ровесниками во Франции отравился таким мясом.