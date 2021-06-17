Президент Турции анонсировал двустороннюю встречу с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о грядущей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры состоятся в скором времени. Эрдоган также отметил, что Россия намерена помочь Турции и Азербайджану в реализации проекта Зангезурского коридора. По его словам, в ходе встречи будут подняты вопросы о совместных шагах в рамках пятилетнего соглашения.

Проект предусматривает транспортный коридор длиной около 40 км. Дорога будет проходить через территорию Армении.