Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Президент Турции анонсировал двустороннюю встречу с Путиным

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 14:46 65

Президент Турции анонсировал двустороннюю встречу с Путиным
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о грядущей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры состоятся в скором времени. Эрдоган также отметил, что Россия намерена помочь Турции и Азербайджану в реализации проекта Зангезурского коридора. По его словам, в ходе встречи будут подняты вопросы о совместных шагах в рамках пятилетнего соглашения.

Проект предусматривает транспортный коридор длиной около 40 км. Дорога будет проходить через территорию Армении.

#россия #путин #турция #эрдоган
Украинский депутат Бойко намерен подать в суд на партию Зеленского
Украинский депутат Бойко намерен подать в суд на партию Зеленского
Политика
15:16 | 17 июня
Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19
Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19
Спорт
15:01 | 17 июня
Число жертв стрельбы в немецком городе Эспелькамп увеличилось до двух
Число жертв стрельбы в немецком городе Эспелькамп увеличилось до двух
Происшествия
14:55 | 17 июня