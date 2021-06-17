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Началась регистрация на массовый забег регионального холдинга "Ямал-Медиа"

Общество
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Началась регистрация на массовый забег регионального холдинга «Ямал-Медиа»
pixabay.com / Fotorech

Региональный холдинг "Ямал-Медиа" организует массовый забег в Салехарде. Регистрация на общественное спортивное мероприятие началась 16 июня.

Условия для участия — возраст старше шести лет и отсутствие противопоказаний, подтвержденное справкой. Участникам предлагают на выбор две дистанции — один километр для начинающих и пять километров для уверенных спортсменов, сообщает информационное агентство "Север Пресс".

"Мы не ставим цель воспитывать чемпионов и устанавливать мировые рекорды. Слоган "Разбуди Ямал" значит двигайся вперед, будь активным, общайся, получай от этого удовольствие и пользу", — рассказал генеральный директор АНО "Ямал-Медиа".

Участникам будут вручены подарки от регионального холдинга, а самые быстрые получат призы. Во время забега будут работать фотографы. Снимки с мероприятия опубликуют на страницах холдинга в социальных сетях.

#регистрация #забег #ямал медиа
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